La strada di collegamento con Cava paralizzata dai lavori | la denuncia del gruppo consiliare Vietri che Vogliamo
Sta creando forti disagi alla circolazione veicolare il senso unico alternato attivo ormai da quasi una settimana lungo la strada regionale 18, nel tratto compreso tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni, a causa dei lavori per la realizzazione delle nuove linee elettriche a servizio della centrale del porto di Salerno. Una situazione che, secondo il gruppo consiliare di opposizione Vietri che Vogliamo, rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo per automobilisti, pendolari e mezzi pesanti almeno fino al prossimo 2 febbraio. A intervenire con toni duri sono i consiglieri comunali Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta, che puntano il dito contro la gestione del provvedimento e chiamano in causa anche il sindaco di Vietri sul Mare ed ex consigliere provinciale, Giovanni De Simone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
