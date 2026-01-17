Vietri-Cava paralizzata dai lavori l’opposizione | Pianificazione sbagliata e inferno annunciato

Da quasi una settimana, la strada regionale 18 tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni è interessata da un senso unico alternato, generando notevoli disagi alla circolazione. I lavori per le nuove linee elettriche alla centrale del porto di Salerno hanno causato una paralisi del traffico, con l’opposizione che critica la pianificazione, definendola sbagliata e prevedendo un “inferno” di difficoltà nei giorni a venire.

Tempo di lettura: 2 minuti Sta creando forti disagi alla circolazione veicolare il senso unico alternato attivo ormai da quasi una settimana lungo la strada regionale 18, nel tratto compreso tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni, a causa dei lavori per la realizzazione delle nuove linee elettriche a servizio della centrale del porto di Salerno. Una situazione che, secondo il gruppo consiliare di opposizione Vietri che Vogliamo, rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo per automobilisti, pendolari e mezzi pesanti almeno fino al prossimo 2 febbraio. A intervenire con toni duri sono i consiglieri comunali Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta, che puntano il dito contro la gestione del provvedimento e chiamano in causa anche il sindaco di Vietri sul Mare ed ex consigliere provinciale, Giovanni De Simone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

