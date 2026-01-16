Il gruppo consiliare siAMO L’ALTERNATIVA denuncia | Risorse pubbliche gestite tra omissioni silenzi e aggravi per le famiglie

Da avellinotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo consiliare siAMO L’ALTERNATIVA evidenzia un problema nel Comune di Calabritto riguardante la gestione delle risorse pubbliche. Secondo quanto denunciato, si registrano omissioni, silenzi e aumenti dei costi a carico delle famiglie, in relazione a un credito superiore a 136mila euro. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla trasparenza e sull’efficienza delle procedure amministrative locali.

Il gruppo consiliare siAMO L’ALTERNATIVA denuncia il grave paradosso amministrativo e politico che sta interessando il Comune di Calabritto, legato alla gestione dei fondi pubblici e al recupero di un credito di oltre 136.000 euro nei confronti della società che ha gestito il borgo di Quaglietta. Nonostante un decreto ingiuntivo definitivo imponga il pagamento del debito, i cittadini non ricevono risposte chiare su quanto sia stato effettivamente incassato e sulle azioni intraprese dal Comune. La vicenda ruota attorno alla gestione del borgo di Quaglietta, un progetto che ha visto il coinvolgimento di una società privata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Consiglio regionale nel caos, il Movimento 5 Stelle attacca: “Risorse pubbliche gestite senza trasparenza”

Leggi anche: Le famiglie con un determinato Isee potranno ricevere un incentivo per far studiare i figli negli istituti privati. La misura ha riaperto il dibattito sull’uso delle risorse pubbliche per l'istruzione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.