Il gruppo consiliare siAMO L’ALTERNATIVA denuncia | Risorse pubbliche gestite tra omissioni silenzi e aggravi per le famiglie

Il gruppo consiliare siAMO L’ALTERNATIVA evidenzia un problema nel Comune di Calabritto riguardante la gestione delle risorse pubbliche. Secondo quanto denunciato, si registrano omissioni, silenzi e aumenti dei costi a carico delle famiglie, in relazione a un credito superiore a 136mila euro. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla trasparenza e sull’efficienza delle procedure amministrative locali.

Il gruppo consiliare siAMO L’ALTERNATIVA denuncia il grave paradosso amministrativo e politico che sta interessando il Comune di Calabritto, legato alla gestione dei fondi pubblici e al recupero di un credito di oltre 136.000 euro nei confronti della società che ha gestito il borgo di Quaglietta. Nonostante un decreto ingiuntivo definitivo imponga il pagamento del debito, i cittadini non ricevono risposte chiare su quanto sia stato effettivamente incassato e sulle azioni intraprese dal Comune. La vicenda ruota attorno alla gestione del borgo di Quaglietta, un progetto che ha visto il coinvolgimento di una società privata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

