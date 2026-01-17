Accoltellato in classe il compagno confessa | L’ho ucciso per quelle foto con la mia ragazza

A La Spezia, un episodio di violenza in ambito scolastico ha portato all’arresto di un giovane di 18 anni, Atif Zouhair, che ha accoltellato un compagno, Youssef Abanoub, noto come 'Abu'. L’aggressore ha confessato che il gesto sarebbe stato scatenato da una presunta foto condivisa sui social, motivo che avrebbe innescato il suo gesto estremo. La vicenda evidenzia le conseguenze di conflitti derivanti dall’uso dei social network tra adolescenti

La Spezia, 17 gennaio 2026 – Una presunta foto postata sui social. Sarebbe stato questo il motivo che ha scatenato la furia assassina di uno studente appena 18enne, Atif Zouhair, che si è presentato a scuola con un grosso coltello da cucina sferrato al torace di Youssef Abanoub, che tutti gli amici chiamavano ' Abu '. “Ecco lo studente che impugna il coltello prima di uccidere”: la foto choc nella chat dei compagni di classe Una tremenda volontà di vendicarsi, una rabbia incontenibile. " Domani ti aggiusto io ". E' il messaggio che Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, italiano di origini egiziane, poche ore prima aveva ricevuto da Zouhair, di origini marocchine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accoltellato in classe, il compagno confessa: “L’ho ucciso per quelle foto con la mia ragazza” Leggi anche: «L'ho colpito per la foto con la mia ragazza». La frase del ragazzo che a scuola ha ucciso il compagno. Lo zio: aveva già portato armi Leggi anche: "L'ho colpito per le foto con la mia ragazza". Ecco perché Youssef è stato accoltellato a scuola Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Marino, a 12 anni accoltella il compagno: «Aveva fatto la spia alla prof». Poi è lei a chiamare i carabinieri; La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: è grave; La Spezia, studente accoltellato in classe da compagno: è gravissimo. Accoltellato in classe, il compagno confessa: “L’ho ucciso per quelle foto con la mia ragazza” - La vittima e la ragazza che frequentava il ragazzo marocchino si conoscevano sin da bambini. lanazione.it La Spezia, morto lo studente di 19 anni accoltellato in classe: fermato un compagno, ha confessato - Non ce l'ha fatta Youssef Abanoub, il 19enne di origine egiziana che ieri mattina, 16 gennaio, era stato accoltellato in classe da un coetaneo. tag24.it

Chi era Youssef Abanoub, lo studente 19enne morto dopo essere stato accoltellato a scuola - Una foto terribile circola sulle chat di classe degli studenti dell'istituto professionale «Chiodo- ilmattino.it

Sono rimasto attonito e paralizzato nel leggere la tragica notizia accaduta in una scuola superiore di La Spezia. É morto uno studente accoltellato in classe da un compagno. L'arma portata da casa. Il movente, pare sia l'incapacità di gestire il sentimento di gel - facebook.com facebook

Morto lo studente accoltellato in classe: «Lite per motivi sentimentali» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.