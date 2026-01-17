La Spezia il 19enne accoltellato per una foto con una ragazza La ricostruzione | Il killer dopo si è seduto e rideva

A La Spezia, un 19enne è stato ferito con un coltello all’interno di un istituto scolastico, presumibilmente a causa di una disputa per una foto con una ragazza. La ricostruzione indica che l’aggressore, dopo aver aggredito, si è seduto e ha continuato a ridere. La vicenda ha suscitato attenzione, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Youssef Abanoub, lo studente di origini egiziane accoltellato ieri all'interno dell'Istituto professionale "Domenico Chiodo" di La Spezia, ha lottato per ore e ore tra la vita e la morte, ma non ce l'ha fatta. Il 19enne è stato colpito al costato dal coetaneo Zouhair Atif, marocchino residente ad Arcola, studente della sua stessa scuola, arrestato per omicidio. Tutto sarebbe iniziato durante un cambio d'ora, nei bagni del secondo piano. Prima le minacce, poi uno scambio acceso di accuse. In pochi istanti la lite degenera. Atif Zouhair estrae il coltello dallo zaino. Abu capisce subito il pericolo e tenta di fuggire, correndo verso la sua classe.

