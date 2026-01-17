Un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato in classe. L'episodio, motivato da una foto con una ragazza, ha coinvolto un inseguimento che si è esteso anche all'esterno della scuola. Testimoni riferiscono che il sospetto rideva durante l'aggressione e che il movente potrebbe essere legato a questioni personali. L'evento ha suscitato preoccupazione e richieste di maggiore sicurezza nelle scuole.

L'inseguimento in classe e anche fuori, poi la coltellata che ha trafitto la milza. Un professore: «Ma non siamo il Bronx». La vittima studiava e lavorava in pizzeria per aiutare la famiglia. Il killer aveva già portato armi a scuola La speranza di familiari e amici che per tutto il pomeriggio hanno imprecato e pregato davanti al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia si è dissolta alle 8 di sera. Abanoub Youssef, che tutti chiamavano «Abu», egiziano, non ce l’ha fatta a superare le conseguenze della devastante coltellata al torace. Al suo arrivo in ospedale è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato per 90 minuti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

