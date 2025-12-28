Se il ladro non inizia la colluttazione nel tentativo di furto non lo si può accusare di rapina, ma solo di furto aggravato. Secondo la Corte di appello sarebbe stata la vittima a reagire al tentativo di furto del cellulare, quindi non si sarebbe trattato della volontà del ladro. La condanna a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Il ladro voleva solo rubare, non è rapina perché è stata la reazione della vittima a scatenare la colluttazione

