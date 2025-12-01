Kimi Antonelli oscura la sua immagine sui social per gli insulti ricevuti Red Bull chiede scusa

Una situazione decisamente evitabile. Non è stato un fine gara da ricordare per Kimi Antonelli a Lusail (Qatar), penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito qatariano Kimi si stava rendendo protagonista di una gara molto consistente, anche in rapporto a quanto fatto dal suo compagno di squadra, George Russell. Sfortunatamente, un errore a una tornata dal termine gli è costato il quarto posto, a vantaggio della McLaren del britannico Lando Norris. Un risultato che è andato a cambiare in modo importante la classifica del campionato piloti, visto che Lando ha ora 12 lunghezze di margine sull’olandese Max Verstappen, ieri vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kimi Antonelli oscura la sua immagine sui social per gli insulti ricevuti. Red Bull chiede scusa

News recenti che potrebbero piacerti

Su Instagram Andrea Kimi Antonelli ha rimosso la propria immagine di profilo per mettere uno sfondo nero. Inutile dire che questo sicuramente faccia il seguito a quanto accaduto ieri, con Lambiase prima (cosa per cui si è scusato poi con Toto Wolff) e Helmut - facebook.com Vai su Facebook

L’errore di Kimi Antonelli all’ultimo giro che ha propiziato il sorpasso di Lando Norris ha scatenato una gogna social nei confronti del pilota bolognese alimentata dalle dichiarazioni di Helmut Marko. Tuttavia è bello sottolineare che molti fan account del campi Vai su X

Kimi Antonelli oscura la sua immagine sui social per gli insulti ricevuti. Red Bull chiede scusa - Non è stato un fine gara da ricordare per Kimi Antonelli a Lusail (Qatar), penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Riporta oasport.it

Giù le mani da Antonelli: "Senza cervello", Wolff risponde alle accuse di Lambiase e Marko. Kimi oscura i social - Antonelli investito dalle accuse degli uomini Red Buill, Lanbiase e Marko su tutti, per l'errore nel finale che ha dato via libera a Norris. sport.virgilio.it scrive

Kimi Antonelli accusato di aver fatto passare Norris cambia foto su Instagram. Wolff: “Fatevi curare” - Continua la polemica sull'errore al penultimo giro del GP Qatar di Kimi Antonelli che per Helmut Marko è stato volontario per favorire Norris: "E ... Segnala fanpage.it

Red Bull chiede scusa a Kimi Antonelli dopo le minacce online: “I video mostrano che ci sbagliavamo” - Dopo le accuse a Kimi Antonelli per il sorpasso di Norris in Qatar, la Red Bull si corregge e condanna gli abusi online ... Secondo fanpage.it

F1, Antonelli sorpassato da Norris nel GP Qatar: le accuse e poi le scuse della Red Bull - La Red Bull, con un comunicato ufficiale, si è scusata con il pilota italiano dopo i sospetti e le parole del consulente Marko sul sorpasso nel finale di Norris sullo stesso Kimi: "L'ha fatto apposta ... Secondo sport.sky.it

La F1 non è così: Kimi Antonelli bersagliato sui social, Wolff lo difende dalle accuse di Marko e Red Bull costretta a scusarsi - Wolff prende le sue difese, mentre Red Bull è costretta a chiarire e scusarsi per le parole di Lambiase ed Helmut Ma ... Secondo automoto.it