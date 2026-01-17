La Spezia confessa l’aggressore dello studente accoltellato | Si era scambiato foto con la mia ragazza

Le indagini sulla tragica morte di Abanoud Youssef, studente di 18 anni ucciso in classe a La Spezia, hanno portato alla confessione dell’aggressore. Zouhair Atif, 19 anni, ha spiegato di aver agito dopo aver scoperto che la vittima si era scambiata foto con la sua ragazza. La vicenda evidenzia le tensioni tra i giovani e le conseguenze di conflitti personali.

Le indagini sulla morte di Abanoud Youssef, il 18enne che ieri è stato ucciso in classe a La Spezia da una coltellata sferrata da un suo compagno di scuola, il 19enne Zouhair Atif, sono giunte ad una svolta. Il sospettato, visto da numerosi testimoni mentre sferrava il fendente mortale al costato sinistro della vittima, ha confessato il delitto. Il ragazzo ha ammesso di aver ucciso per questioni sentimentali. “Non doveva fare quello che ha fatto“, avrebbe dichiarato agli inquirenti, sostenendo che Youssef avrebbe scambiato delle foto con la ragazza con sui lui si stava frequentando. Inoltre, sembra che la vittima conoscesse questa giovane sin dall’infanzia e che le foto scambiate risalirebbero proprio a quando erano piccoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

