La Spezia 18enne ucciso | possibile movente uno scambio di foto tra ragazza e vittima

A La Spezia, un ragazzo di 19 anni ha ammesso di aver ucciso un coetaneo di 18 anni, nel corso di un’interrogazione davanti al magistrato. La vittima, Abanoud Youssef, è stato colpito a morte con diverse ferite da arma da taglio durante un episodio avvenuto presso l’istituto Einaudi-Chiodo. La possibile motivazione dell’omicidio sarebbe uno scambio di foto tra i due giovani.

Ha ammesso il gesto nel corso dell’interrogatorio davanti al magistrato Zouhair Atif, 19enne accusato di avere ucciso a coltellate Abanoud Youssef, 18 anni, coetaneo e compagno di scuola nell’aggressione avvenuta ieri all’istituto Einaudi-Chiodo della Spezia. Un interrogatorio fiume al termine del quale il diciannovenne è stato arrestato mentre sono ancora in corso le valutazioni legate alla contestazione della premeditazione: il giovane ha colpito il rivale con un coltello che si era portato da casa. Da quanto è emerso l’episodio è avvenuto al culmine di una lite per una serie di dissapori che si trascinavano da tempo per gelosia nei confronti di una ragazza, coetanea e compagna di scuola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

