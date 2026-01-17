La solidarietà della Fiom ai lavoratori Vestas

La RSU Fiom di Acciaierie d’Italia ha manifestato la propria solidarietà ai lavoratori Vestas Italia in seguito alla decisione di trasferire la sede da Taranto a Melfi. Un gesto che sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte, nel rispetto dei diritti dei dipendenti e della stabilità occupazionale. La vicenda evidenzia le sfide attuali nel settore industriale e la necessità di confronti aperti e responsabili.

La RSU Fiom Acciaierie d'Italia questa mattina ha espresso la propria solidarietà ai dipendenti Vestas Italia per il trasferimento della sede da Taranto a Melfi. La decisione di trasferire la sede di Vestas Italia a Melfi rappresenta un duro colpo per i lavoratori e le loro famiglie, è l' ennesima dimostrazione di come una multinazionale, per meri motivi economici, è indifferente alla vita dei propri dipendenti, delle loro famiglie ma anche della città che li ospita. La RSU Fiom Acciaierie d'Italia si schiera al fianco dei colleghi Vestas nel chiedere la revoca della decisione di trasferimento della sede, la tutela dei posti di lavoro e delle condizioni di lavoro dei dipendenti.

