La vertenza Micrograme riguarda i licenziamenti di 14 lavoratori dell’azienda di gaming online di Benevento. Le organizzazioni sindacali, con il supporto del sindaco Mastella, hanno richiesto e ottenuto una mediazione per bloccare la procedura di licenziamento. La Fiom esprime preoccupazione, sottolineando che i lavoratori non possono essere considerati semplici numeri in questa difficile situazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto ed ottenuto la mediazione e l’intervento del sindaco di Benevento Clemente Mastella per bloccare la procedura di licenziamento per 14 dipendenti della Microgame, l’Azienda del gaming on line che opera in Contrada Olivola del capoluogo e che nei giorni scorsi aveva annunciato l’avvio della procedura prevista dalla legge in casi del genere. Stamani a Palazzo Mosti nella Sala Giunta il Sindaco Clemente Mastella ha ricevuto le rappresentanze sindacali del personale che opera nell’Azienda prospettando al primo cittadino innanzitutto lo stupore per una misura assunta dal management aziendale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vertenza Micrograme, la Fiom attacca: “I lavoratori non possono essere scaricati così”

Leggi anche: La Russa attacca Gattuso: “Non si può dire ‘vergogna’ a chi fischia. Anche quelli possono essere uno stimolo”

Leggi anche: Vertenza ArcelorMittal, FIOM e FIM: "Riaprire lo stabilimento è un messaggio di memoria, identità e futuro"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vertenza Microgame, incontro al Comune. Mastella: “Licenziamenti vanno ritirati” - Da ex ministro del Lavoro trovo inadeguati e con profili procedurali presumibilmente di dubbia legittimit ... msn.com