La solidarietà dei metalmeccanici ai lavoratori del gruppo Gedi De Palma Fiom | È la deindustrializzazione | dalle rendite all’editoria

In occasione dello sciopero generale di Milano, Michele De Palma, segretario generale della Fiom, ha espresso la solidarietà dei metalmeccanici ai lavoratori del gruppo Gedi, evidenziando i rischi della deindustrializzazione e il passaggio dalle rendite all’editoria. Un gesto che sottolinea l’unità del sindacato di fronte alle sfide del settore e alle trasformazioni economiche in atto.

Dal corteo dello sciopero generale di Milano, il segretario generale della Fiom Michele De Palma esprime la solidarietà del sindacato dei metalmeccanici ai lavoratori e alle lavoratrici del gruppo Gedi. “Il processo di deindustrializzazione e di finanziarizzazione delle rendite è questo: si comincia con le rendite e si finisce con l’editoria – ha detto De Palma – bisogna contrastare con tute le forze necessarie le scelte che gli Elkann stanno facendo cioè di andare via dal nostro paese costruendosi una rendita sulle spalle dei lavoratori italiani” L'articolo La solidarietà dei metalmeccanici ai lavoratori del gruppo Gedi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it