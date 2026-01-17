La semplicità di Commisso | quando palleggiava in campo con Vlahovic

Rocco Commisso, scomparso oggi all’età di 76 anni, è stato una figura di rilievo nel mondo del calcio e degli affari. Nel 2021, come presidente della Fiorentina, si rese protagonista di un gesto simbolico durante un allenamento, scambiando alcuni palleggi con Vlahovic. Quel momento, semplice e autentico, rifletteva la sua passione e il suo stile diretto, caratterizzato da una naturale confidenza con il pallone e il gioco.

Oggi, all'età di 76 anni è scomparso Rocco Commisso. Nel 2021, l'allora presidente della Fiorentina, dopo aver seguito l’allenamento della prima squadra direttamente da bordocampo si era reso protagonista di un momento disteso e simbolico, scambiando alcuni palleggi con Dušan Vlahovi? e mostrando una certa confidenza con il pallone, impreziosita anche da qualche colpo di tacco. Un episodio rimasto nella memoria dei tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La semplicità di Commisso: quando palleggiava in campo con Vlahovic Leggi anche: La semplicità di Commisso: "Chiamatemi Rocco! Non sono un padrone" Leggi anche: Infortunio Vlahovic, intervento riuscito per il serbo. Ecco quando tornerà in campo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il tempo cambia i volti e i percorsi, ma non i valori che ci tengono uniti. Da bambine eravamo quattro #sorelle cresciute nella semplicità dei legami autentici. Oggi siamo donne con storie e responsabilità diverse, ma unite dallo stesso senso di appartenenza, ris - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.