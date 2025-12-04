Infortunio Vlahovic intervento riuscito per il serbo Ecco quando tornerà in campo

Finalmente arrivano notizie rassicuranti, almeno per quanto concerne l'esito clinico, per uno dei protagonisti più sfortunati di questo avvio di stagione della Juventus. Dopo ore di apprensione e una serie di valutazioni specialistiche, il club bianconero ha potuto tirare un sospiro di sollievo: l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto l'attaccante serbo Dusan Vlahovic è perfettamente riuscito. L'intervento chirurgico e la lesione muscolare. Il centravanti, che si era fermato durante la sfida contro il Cagliari a causa di un grave problema muscolare, è finito sotto i ferri per sanare una lesione di alto grado che ha interessato la giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo di sinistra.

