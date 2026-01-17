La semplicità di Commisso | Chiamatemi Rocco! Non sono un padrone

Rocco Commisso, noto imprenditore e presidente della Fiorentina, è venuto a mancare negli Stati Uniti all’età di 76 anni. Nato in Calabria, a Marina di Gioiosa Ionica, il 25 novembre 1949, Commisso era conosciuto per la sua semplicità e umiltà, come dimostra la sua frase:

