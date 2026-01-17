La Roma ricorda Commisso | Vicini alla Fiorentina

La Roma ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco B., ricordando la figura di Commisso e la vicinanza alla Fiorentina in questo momento di lutto. Un messaggio di solidarietà che sottolinea il rispetto e l’unità nel mondo del calcio di fronte a una perdita condivisa. La solidarietà tra le società sportive si manifesta anche in momenti di dolore come questo, rafforzando i valori di rispetto e amicizia.

Messaggio di cordoglio dal mondo del calcio. La Roma ha espresso pubblicamente la propria vicinanza dopo la scomparsa di Rocco B. Commisso, presidente della Fiorentina. Con una nota diffusa sui canali ufficiali, il club giallorosso si è unito al dolore del calcio italiano, rivolgendo un pensiero alla famiglia Commisso, alla società viola e ai suoi tifosi. Un messaggio sobrio e istituzionale, arrivato nelle prime ore dopo la notizia.

