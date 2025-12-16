La Fiorentina si prepara alla nuova stagione con alcune incertezze nella dirigenza, mentre il ritiro prosegue con il tecnico Vanoli confermato. Tra le varie voci di mercato, si discute sulla figura mancante in società, tra un presunto ds alla Sabatini e l'ipotesi che sia il presidente Commisso a dover intervenire.

Alla Fiorentina manca un ds alla Sabatini (Gazzetta). Per Repubblica invece chi manca è Commisso

La Fiorentina è in ritiro da due giorni. Il tecnico Paolo Vanoli è stato confermato almeno fino al match di domenica contro l’Udinese. Fiorentina in crisi: serve mettere a posto la rosa e un dirigente capace. Il Corriere Fiorentino sottolinea che nel passaggio tra Pioli e Vanoli, le cose non sono cambiate, e servirebbe una figura dirigenziale d’esperienza: “Due dirigenti (uno alla prima esperienza in un club di serie A, l’altro che nella vita si era sempre occupato di altro) rinchiusi in ufficio in riunione di fatto permanente e in costante contatto con gli Usa per aggiornare il presidente e, ovviamente, in attesa che fosse lui a dire l’ultima parola. Ilnapolista.it

Sabatini e il retroscena della chiamata di Pradè per Kokorin

Terremoto Fiorentina, parla Walter Sabatini: "Da Pradè un gesto di lealtà sportiva" - Mi dispiace perché trovo che la Fiorentina non sia stata costruita male e sono sorpreso dell'andamento". m.tuttomercatoweb.com

Commisso conferma Pioli e Pradè. Sabatini: "Giusto non ascoltare gli ululati delle polemiche" - Per parlare del momento di crisi della Fiorentina, ai microfoni dell'edizione locale del Corriere della Sera, è intervenuto il dirigente sportivo di lungo corso Walter Sabatini. tuttomercatoweb.com

“La mancanza di una guida è tra i problemi della Fiorentina” L’analisi di Riccardo Mancini sul momento della Viola 4-3-2-1 powered by SisalTipster su #DAZN x.com

