La prossima sposa royal? Sarà Harriet Sperling | tutto il suo stile ai raggi X

Harriet Sperling potrebbe presto diventare una futura membro della famiglia reale, convolando a nozze con Peter Phillips. La sua eleganza discreta e le scelte stilistiche raffinate testimoniano una personalità sobria e di buon gusto, adatta a un ruolo di rappresentanza. In questo approfondimento, analizziamo il suo stile, che finora ha mantenuto un equilibrio tra semplicità e raffinatezza, riflettendo le caratteristiche di una futura reale.

Harriet Sperling, che potrebbe convolare a nozze molto presto con Peter Phillips, figlio della principessa Anna, fino adesso non ha fatto un passo falso nelle sue scelte stilistiche, calandosi perfettamente nei panni di futura reale. Il segreto? Percorrere le orme fashion di altre signore della famiglia, ma senza rinunciare alla sua cifra stilistica Harriet Sperling, infermiera pediatrica e scrittrice, e Peter Phillips, businessman, nonché figlio della principessa Anna, potrebbero convolare a nozze molto presto, regalando così il matrimonio royal dell'anno. Il condizionale, però, è d'obbligo visto che ad oggi non è stata ancora resa nota nessuna data ufficiale di matrimonio, ma l'annuncio formale del fidanzamento, avvenuto la scorsa estate, fa ben sperare su un potenziale abito bianco in salsa regale tutto da ammirare.

