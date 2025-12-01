L' azzurro Jaafari Badr trionfa alla Firenze Marathon Il suo successo ai raggi X
Il 27enne azzurro domina e chiude staccando gli africani nella seconda metà gara. Ecco l'analisi del coach. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Badr Jaafari vince la Firenze Marathon! Per l'Azzurro della Casone Noceto un esordio nella distanza vincente. In gara anche Ilaria Bergaglio, 4^ italiana. A voi: - facebook.com Vai su Facebook
L’azzurro Badr Jaafari vince la 41ima Estra Firenze Marathon Vai su X
L'azzurro Jaafari Badr trionfa alla Firenze Marathon. Il suo successo ai raggi X - 29, la trentaseienne toscana Marta Bernardi risultando al traguardo come la migliore delle atlete italiane in gara. Segnala msn.com
41^ Estra Firenze Marathon, vince l’azzurro Badr Jaafari - Vittoria italiana con Badr Jaafari, tra le donne successo etiope con Tsega Desta Mheari Nella 10K affermazioni di Riccardo De Anna e Maddalena Pizzamano Differita RAI domenica 30 novembre alle 19. Secondo corrieredellosport.it
Firenze Marathon 2025, esordio di successo per l’azzurro Badr Jaafari. Nella gara femminile vince Mheari - Podio italiano femminile che vede l’empolese Marta Bernardi (GS Le Panche Castelquarto), quinta assoluta in 2h47’29”, seguita da Federica Moroni (Atl Rimini Nord Santarcangelo), settima assoluta in ... Secondo 055firenze.it