L' azzurro Jaafari Badr trionfa alla Firenze Marathon Il suo successo ai raggi X

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27enne azzurro domina e chiude staccando gli africani nella seconda metà gara. Ecco l'analisi del coach. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l azzurro jaafari badr trionfa alla firenze marathon il suo successo ai raggi x

© Gazzetta.it - L'azzurro Jaafari Badr trionfa alla Firenze Marathon. Il suo successo ai raggi X

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'azzurro Jaafari Badr trionfa alla Firenze Marathon. Il suo successo ai raggi X - 29, la trentaseienne toscana Marta Bernardi risultando al traguardo come la migliore delle atlete italiane in gara. Segnala msn.com

azzurro jaafari badr trionfa41^ Estra Firenze Marathon, vince l’azzurro Badr Jaafari - Vittoria italiana con Badr Jaafari, tra le donne successo etiope con Tsega Desta Mheari Nella 10K affermazioni di Riccardo De Anna e Maddalena Pizzamano Differita RAI domenica 30 novembre alle 19. Secondo corrieredellosport.it

azzurro jaafari badr trionfaFirenze Marathon 2025, esordio di successo per l’azzurro Badr Jaafari. Nella gara femminile vince Mheari - Podio italiano femminile che vede l’empolese Marta Bernardi (GS Le Panche Castelquarto), quinta assoluta in 2h47’29”, seguita da Federica Moroni (Atl Rimini Nord Santarcangelo), settima assoluta in ... Secondo 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Azzurro Jaafari Badr Trionfa