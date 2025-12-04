Maxi-sequestro di droga a Saione | Polizia di Stato sgomina centrale dello spaccio Arrestati due uomini sequestrati 7,5 kg di hashish
Operazione di grande rilievo quella portata a termine ieri dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio cittadino. Le attività investigative hanno condotto alla disarticolazione di una vera e propria centrale dello spaccio nel quartiere Saione, con l’arresto di due persone e il sequestro complessivo di 7,5 chilogrammi di hashish. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su uno stabile già monitorato da tempo, nel quale nella giornata di ieri è stato notato un sospetto movimento da parte di un uomo di nazionalità marocchina, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti agli stupefacenti. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fano, controlli anti-furti portano a maxi sequestro di droga: in manette 40enne romagnolo - facebook.com Vai su Facebook
Traffico di droga, sequestro beni per 2 milioni in Sardegna. Operazione della polizia di Stato nei confronti di due persone #ANSA Vai su X
Maxi sequestro di droga a Cologno Monzese: arrestati due fratelli peruviani - Cologno Monzese (Milano), 10 ottobre 2025 – Due cittadini peruviani di 26 e 32 anni sono stati arrestati ieri sera dagli agenti della Polizia di Stato di Milano, nell’ambito di un’operazione mirata al ... Si legge su ilgiorno.it
Maxi-sequestro tra Paola e Fuscaldo: 13 chili di marijuana pronti allo smercio - L’operazione dei Carabinieri parte da un controllo sospetto e porta al ritrovamento della droga in un’abitazione di Fuscaldo. Secondo cosenzachannel.it
Maxi sequestro di droga a Trapani: 670 chili di hashish, cinque tunisini fermati per traffico internazionale - Un’importante operazione congiunta tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Trapani ha portato al fermo di cinque cittadini tunisini, gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata ... Segnala ilmessaggero.it
35 kg di droga nascosti in cucina, maxi sequestro a Francavilla Fontana: arrestata una 70enne - A Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, i carabinieri hanno arrestato una donna di 70 anni, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illegale ... Lo riporta blitzquotidiano.it
Maxi sequestro di droga al confine con la Francia, arrestato autotrasportatore con 230 kg di cocaina - L’uomo è accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed è stato portato nel carcere di Sanremo ... Da ilsecoloxix.it
Preso corriere della droga. Maxi sequestro al Vialone - Il corriere della droga forse pensava di farla franca, ma non aveva fatto i conti con una pattuglia ... Segnala lanazione.it