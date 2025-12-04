Maxi-sequestro di droga a Saione | Polizia di Stato sgomina centrale dello spaccio Arrestati due uomini sequestrati 7,5 kg di hashish

Operazione di grande rilievo quella portata a termine ieri dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio cittadino. Le attività investigative hanno condotto alla disarticolazione di una vera e propria centrale dello spaccio nel quartiere Saione, con l’arresto di due persone e il sequestro complessivo di 7,5 chilogrammi di hashish. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su uno stabile già monitorato da tempo, nel quale nella giornata di ieri è stato notato un sospetto movimento da parte di un uomo di nazionalità marocchina, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti agli stupefacenti. 🔗 Leggi su Lortica.it