La piattaforma creata ai tempi del Covid mappa 371 luoghi di fede in Emilia-Romagna Oltre ottocento gli iscritti che si sfidano Il circuito dei santuari Bici e spirito fanno boom
La piattaforma, sviluppata durante la pandemia, mappa 371 luoghi di fede in Emilia-Romagna e raccoglie oltre 800 iscritti. Il circuito dei santuari offre l’opportunità di scoprire, in bicicletta, i luoghi di spiritualità della regione, unendo salute e spirito. Pedalare tra i santuari permette di vivere un’esperienza autentica e riflessiva, valorizzando le tradizioni religiose e il patrimonio culturale locale.
Le vie del Signore sono infinite. In bici è meraviglioso – pure salutare – scoprirle e conquistarle: la fatica sui pedali è sempre una questione spirituale. Anno 2020, quello maledetto del Covid. Guido Franchini e Giampiero Mazzetti, cicloamatori bolognesi e amici, si chiedono come controbattere al virus stanti i divieti scattati per evitare gli assembramenti, e tenendo conto dell’impossibilità di gareggiare o uscire in gruppo. Nasce l’idea di una piattaforma online che registri il raggiungimento dei santuari mariani in tutta l’Emilia-Romagna da parte di un singolo atleta. Le attuali tecnologie rendono tutto molto immediato grazie a una web app. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
