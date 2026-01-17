La parata più sfortunata della storia? Salva la porta ma poi

Durante i quarti di finale dell'Asian Cup Under 23, Giappone e Giordania si affrontano in una sfida equilibrata, terminata 1-1 nei tempi regolamentari. La partita si decide ai rigori, ma un episodio particolare ha attirato l’attenzione: una parata sfortunata del portiere giapponese, che avrebbe potuto cambiare l'esito dell'incontro. Un momento che resterà nella memoria per la sua imprevedibilità e per le conseguenze che ne sono derivate.

Durante i quarti di finale di Asian Cup Under 23, c'è equilibrio tra Giappone e Giordania. La partita finisce 1-1 durante i tempi regolamentari e prosegue dunque ai rigori. Pareva una parata memorabile per il portiere della Giordania, ma poi la fisica ha fatto il suo corso. la palla schizza in alto, torna indietro e rientra in rete. La Giordania perderà poi proprio ai rigori.

