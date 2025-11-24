Scatto di 50 metri e parata incredibile | il portiere salva tutto ma… si fa male

Gazzetta.it | 24 nov 2025

A 35 anni, il portiere del New York, Andre Blake, si è reso protagonista di un autentico capolavoro nel match contro il Philadelphia. La sua parata straordinaria ha permesso alla squadra di mantenere il vantaggio, chiudendo la gara sull’1-0 a favore del numero uno giamaicano. Un intervento fenomenale che, però, gli è costato un infortunio alla gamba, costringendolo a lasciare il campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

