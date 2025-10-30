La Running Queen di MaMo all' asta per sostenere Avanti Tutta e i malati oncologici

Perugiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La “Running Queen” di Massimiliano MaMo Donnari, opera-poster della Grifonissima, è stata battuta all'asta, con i proventi che andranno alla Fondazione Avanti Tutta Onlus, trasformandosi in una concreta risorsa economica a sostegno dei malati oncologici.L'opera, che ritrae una Regina Elisabetta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

La "Queen pass" di MaMo diventa... "Movie" e si sposta a Todi per l'Umbria Cinema Festival - Da “Queen Pass” approda a Queen Pass Movie” il passo è breve, e così l'esposizione di MaMo (all’anagrafe Massimiliano Donnari) dedicata alla Regina Elisabetta, si intreccia con le opere dedicate al ... Da perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Running Queen Mamo Asta