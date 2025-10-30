La Running Queen di MaMo all' asta per sostenere Avanti Tutta e i malati oncologici

La “Running Queen” di Massimiliano MaMo Donnari, opera-poster della Grifonissima, è stata battuta all'asta, con i proventi che andranno alla Fondazione Avanti Tutta Onlus, trasformandosi in una concreta risorsa economica a sostegno dei malati oncologici.L'opera, che ritrae una Regina Elisabetta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

