Paperdi Juvecaserta trasferta a Pistoia per i ragazzi di coach Lardo

Tempo di lettura: 4 minuti Il ritmo incessante di questa prima fase del campionato di serie B nazionale, in questo momento, non è certo un alleato della Paperdi Juvecaserta, condizionata dall’assenza di alcuni elementi chiave del roster bianconero. Lo staff medico e fisioterapico è impegnato al massimo per cercare di ridurre i tempi di recupero, ma, ovviamente, il dover giocare tre volte a settimana non aiuta. E così coach Lardo è costretto a fare di necessità virtù e, a sole 48 ore dalla impegnativa gara interna con la Luiss Roma, affronta domani, sabato 1° novembre, la trasferta di Pistoia – campo di gara scelto dal neopromosso Consorzio Leonardo Quarrata – per cercare di riprendere il feeling con la vittoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta, trasferta a Pistoia per i ragazzi di coach Lardo

