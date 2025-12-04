La fiamma olimpica sbarca in Italia | parte il cammino verso Milano Cortina 2026
L’inizio dei Giochi è fissato per il 6 febbraio. La fiamma olimpica arriva in Italia, segnando l’inizio del conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. Oggi ad Atene si è svolta la cerimonia di consegna della torcia dei Giochi Olimpici Invernali, ultimo atto della staffetta greca prima del trasferimento a Roma, dove alle 18 sarà accolta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. La staffetta in Grecia si è conclusa dopo nove giorni, 2.200 km, sette regioni percorse e 450 tedofori, con il passaggio finale nello storico Stadio Panatenaico, simbolo dell’olimpismo. Presenti per l’Italia il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il Segretario Generale Carlo Mornati. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
La fiamma olimpica sta per prendere la strada di Roma: prima però ecco la fine della staffetta in terra greca Tra gli ultimi tedofori allo Stadio Olimpico di Atene ecco due rappresentanti dello sport azzurro, Jasmine Paolini e Filippo Ganna #MilanoCortina20 Vai su X
La città di Perugia si prepara ad accogliere con grande orgoglio uno dei simboli più emozionanti e potenti del mondo dello sport: la Fiamma Olimpica di Milano–Cortina 2026. Il 9 dice - facebook.com Vai su Facebook
La fiamma olimpica sbarca in Italia: parte il cammino verso Milano Cortina 2026 - La fiamma olimpica arriva in Italia, segnando l’inizio del conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. Secondo 361magazine.com
Olimpiadi 2026, fiamma olimpica oggi in Italia: le news LIVE - È il giorno dell'arrivo in Italia della fiamma olimpica, nuovo passo verso i Giochi Invernali di Milano- Scrive sport.sky.it
Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva dall’Acropoli: parte la staffetta. Il video - La fiamma olimpica per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è stata ufficialmente consegnata presidente del CONI, Giovanni Malagò, nello storico stadio Panathinaiko di Atene, luogo delle prime ... Da tg.la7.it
Frecce Tricolori sorvolano Roma per la fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 - Il cielo di Roma si vestirà di tricolore domani, venerdì 5 dicembre, grazie al passaggio delle Frecce Tricolori. Secondo msn.com
Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali 2026: quando arriva in Italia e prossimi eventi - Oggi, giovedì 4 dicembre 2025, la fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano- Secondo tag24.it
Milano-Cortina 2026, Paolini: "Portare fiamma olimpica in Italia onore e privilegio" - "Per me portare la fiamma olimpica in Italia sicuramente è un onore e un privilegio, mi sento veramente fortunata di avere questa opportunità. Scrive msn.com