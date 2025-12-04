La fiamma olimpica sbarca in Italia | parte il cammino verso Milano Cortina 2026

L’inizio dei Giochi è fissato per il 6 febbraio. La fiamma olimpica arriva in Italia, segnando l’inizio del conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. Oggi ad Atene si è svolta la cerimonia di consegna della torcia dei Giochi Olimpici Invernali, ultimo atto della staffetta greca prima del trasferimento a Roma, dove alle 18 sarà accolta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. La staffetta in Grecia si è conclusa dopo nove giorni, 2.200 km, sette regioni percorse e 450 tedofori, con il passaggio finale nello storico Stadio Panatenaico, simbolo dell’olimpismo. Presenti per l’Italia il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il Segretario Generale Carlo Mornati. 🔗 Leggi su 361magazine.com

