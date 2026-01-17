La Fiamma Olimpica illumina Brescia

Da ilgiorno.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiamma Olimpica ha illuminato Brescia, segnando l'inizio di un evento simbolico e di grande importanza. La cerimonia ha visto protagoniste Margherita Porro, velista di Chiari, e Vanessa Ferrari, atleta olimpionica, che hanno acceso il braciere, sottolineando l'importanza dello sport e dei valori olimpici per la città e il territorio.

Sono state Margherita Porro, velista di Chiari tra le vincitrici della prima America's Cup femminile del 2024, e Vanessa Ferrari, quattro volte atleta olimpionica e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo, ad accendere il braciere della fiamma olimpica a Brescia

