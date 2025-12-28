La Fiamma Olimpica illumina Avellino

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attraversato Avellino, portando con sé simboli di pace, unità e valori sportivi. Questo passaggio rappresenta un momento di condivisione e di celebrazione dello spirito olimpico in Campania, coinvolgendo la comunità locale e i luoghi simbolici della regione. Un evento che rafforza il legame tra sport e cultura, sottolineando l’importanza dei valori universali che ispirano le future generazioni.

