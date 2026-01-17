A Brescia, la Fiamma Olimpica si è accesa con la partecipazione di Margherita Porro, velista di Chiari e protagonista della prima America’s Cup femminile del 2024, e Vanessa Ferrari, atleta olimpionica e medaglia d’argento a Tokyo 2020. L’evento ha rappresentato un momento simbolico di condivisione e tradizione, sottolineando l’importanza dello sport e dei valori olimpici nella città.

Sono state Margherita Porro,velista di Chiari tra le vincitrici della prima America’s Cup femminile del 2024, e Vanessa Ferrari, quattro volte atleta olimpionica e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo, ad accendere il braciere della fiamma olimpica a Brescia. Dieci minuti prima delle 20, le due campionesse, ultime tedofore, sono salite sul palco di piazza Vittoria per il momento più atteso, tra l’entusiasmo di migliaia di persone che hanno atteso l’arrivo della fiamma (tra gli interventi sul palco, anche quello di Ambra). Dopo il passaggio della fiamma olimpica a Cremona, la giornata bresciana era iniziata attorno alle 15, quando Edoardo Rovetta, tedoforo bresciano della Feel spor Ass aveva iniziato il percorso che da Sarnico, attraverso il ponte, ha portato la fiamma nel a Paratico e, da qui, a Iseo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Fiamma Olimpica illumina Brescia: Margherita Porro e Vanessa Ferrari accendono il braciere

