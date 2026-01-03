La fiamma olimpica attraversa il Ravennate | le modifiche alla viabilità

Il 6 e 7 gennaio, la fiamma olimpica attraverserà il territorio ravennate nel percorso verso le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Durante queste giornate saranno adottate modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento. Si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni e di pianificare gli spostamenti in anticipo.

