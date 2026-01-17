la fiaccola attraversa il capoluogo staffetta tra diciannove tedofori bagno di folla per tutto il tragitto

La fiaccola olimpica ha attraversato il centro di Lodi, coinvolgendo la comunità in un momento di condivisione. Diciannove tedofori hanno portato avanti la staffetta, attraversando le vie della città tra il calore e l’entusiasmo dei presenti. Un passaggio che ha rappresentato più di un semplice gesto simbolico, un’occasione di partecipazione collettiva in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Non è stato solo un passaggio, ma un vero e proprio abbraccio collettivo. La fiamma olimpica, nel suo viaggio di avvicinamento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ha attraversato Lodi trasformando le vie del centro in un corridoio di entusiasmo, applausi e partecipazione. Il tragitto ha preso avvio dal piazzale degli Sport alle 14.30, per poi snodarsi lungo le principali arterie cittadine fino a raggiungere il cuore della città - piazza della Vittoria e l’area del Broletto - per concludersi, dopo il passaggio sul ponte, in via Felice Cavallotti. Un percorso breve sulla carta, ma densissimo di significato, accompagnato passo dopo passo da una folla che ha letteralmente invaso marciapiedi, piazze e affacci, tra bandiere, smartphone alzati e sguardi curiosi di grandi e piccoli, per i 19 passaggi di fiamma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

