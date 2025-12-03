Milano-Cortina fiaccola in Italia | Paltrinieri aprirà la staffetta anche Polonara tra i tedofori

Il percorso italiano della fiaccola partirà il 6 dicembre da Roma. Con l'olimpionico e il cestista parteciperanno anche Elisa Di Francisca, oro nel fioretto individuale a Londra 2012, e Gianmarco Tamberi, campione nell'alto a Tokyo 2020. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano-Cortina, fiaccola in Italia: Paltrinieri aprirà la staffetta, anche Polonara tra i tedofori

