Milano-Cortina fiaccola in Italia | Paltrinieri aprirà la staffetta anche Polonara tra i tedofori

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il percorso italiano della fiaccola partirà il 6 dicembre da Roma. Con l'olimpionico e il cestista parteciperanno anche Elisa Di Francisca, oro nel fioretto individuale a Londra 2012, e Gianmarco Tamberi, campione nell'alto a Tokyo 2020. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milano cortina fiaccola in italia paltrinieri aprir224 la staffetta anche polonara tra i tedofori

© Gazzetta.it - Milano-Cortina, fiaccola in Italia: Paltrinieri aprirà la staffetta, anche Polonara tra i tedofori

Altri contenuti sullo stesso argomento

milano cortina fiaccola italiaMilano-Cortina, fiaccola in Italia: Paltrinieri aprirà la staffetta, anche Polonara tra i tedofori - Con l'olimpionico e il cestista parteciperanno anche Elisa Di Francisca, oro nel fioretto individuale a Londra 2012, e Gianmarco Tamb ... Lo riporta msn.com

milano cortina fiaccola italiaMilano Cortina 2026, Jasmine Paolini porterà la fiamma olimpica in Italia - L’attuale numero 8 del tennis femminile, oro olimpico nel doppio a Parigi 2024 insieme a Sara Errani, ... Lo riporta sportal.it

milano cortina fiaccola italiaOlimpiadi Milano Cortina 2026, il percorso della fiamma olimpica e chi sono i tedofori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, il percorso della fiamma olimpica e chi sono i tedofori ... Si legge su tg24.sky.it

milano cortina fiaccola italiaArriva a Roma la Fiaccola Olimpica. Sabato inizia il percorso in 60 città italiane con 10.001 tedofori - Giovedì arriva a Roma la Torcia Olimpica accesa ad Olimpia (Grecia) lo scorso 26 novembre. Segnala blitzquotidiano.it

milano cortina fiaccola italiaGregorio Paltrinieri primo tedoforo della fiaccola Milano-Cortina, c'è anche Polonara - Si alterneranno anche Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi, poi Matteo Berrettini, Gigi Datome, Andrea Bargnani, Max Biaggi, il regista Tornatore, Achille Lauro, Noemi, l'attrice Claudia Gerini e la ... Segnala ansa.it

milano cortina fiaccola italiaMattarella accende l’Italia olimpica: dal Quirinale il viaggio della Fiamma verso Milano-Cortina 2026 - Il 5 dicembre al Quirinale verrà accesa la torcia olimpica di Milano- Si legge su policymakermag.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina Fiaccola Italia