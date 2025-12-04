La fiaccola olimpica arriva a Roma Polonara e Paltrinieri tra i tedofori
di Leo Turrini Un’altra Olimpiade è in arrivo in Italia. La quarta nella storia del Bel Paese, dopo Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Forse non tutti ancora se ne sono accorti, perché oggettivamente sono tempi difficili e purtroppo non siamo più nella Antica Grecia, dove in omaggio ai Giochi si fermavano addirittura le guerre. Ma insomma, è vero: a febbraio gli occhi di questo strano mondo moderno si poseranno sulla Olimpiade Bianca Made in Italy, con competizioni sparse tra Milano e Cortina, con eventi allestiti pure a Bormio, Anterselva, Livigno, eccetera. Non solo. In ossequio a una tradizione che resiste a scandali di ogni genere (corruzione, imbrogli, doping, bla bla bla), da sabato la fiaccola olimpica attraverserà la penisola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
