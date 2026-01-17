La Ferrari fa fuori l’ingegnere di pista con cui Hamilton litigò a Miami | Già che ci siete prendetevi un tè

Ferrari ha sostituito Riccardo Adami, l’ingegnere di pista di Lewis Hamilton durante la gara di Miami. La prima stagione di Hamilton in rosso ha sollevato diversi dubbi e incertezze, e ora Maranello rinnova il suo staff tecnico. Il nuovo incarico non è stato ancora comunicato, ma questa modifica potrebbe influenzare l’andamento del pilota britannico nel campionato.

La prima stagione di Lewis Hamilton in rosso ha lasciato più domande che risposte. Ora Maranello cambia voce nel suo abitacolo: via Riccardo Adami, il nome del nuovo ingegnere di pista di Hamilton non è stato ancora comunicato. Adami sarà responsabile della Ferrari Driver Academy e del gruppo di lavoro che effettua i test con le vecchie monoposto. Adami, bresciano, era arrivato in Ferrari nel 2015 e da ingegnere di pista e aveva lavorato con Vettel e Sainz. Emblematico, per comprendere la vicenda, il commento sarcastico di Hamilton durante il Gp di Miami. Ne parla il Times.

