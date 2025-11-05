Cigarini ex ingegnere Ferrari | Seguano Hamilton anche se Leclerc va più forte Come con Schumacher

Nell'intervista esclusiva a Fanpage, l'ex meccanico di Schumacher in Ferrari, Francesco Cigarini, spiega perché oggi la scuderia F1 di Maranello dovrebbe continuare a puntare su Lewis Hamilton nonostante stia perdendo il confronto diretto con Charles Leclerc: "Anche con Micheal e Todt all’inizio ci volle pazienza". 🔗 Leggi su Fanpage.it