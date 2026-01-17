La Red Bull mostra la nuova livrea Verstappen | Adoro il blu Ferrari Hamilton rompe con Adami Cambia l’ingegnere di pista

Ecco le principali novità nel mondo delle corse: Red Bull presenta una nuova livrea, mentre Verstappen si esprime positivamente sul colore blu. La Ferrari annuncia cambiamenti nel team, con Hamilton che nel 2026 avrà un nuovo ingegnere di pista, sostituendo Riccardo Adami, che non aveva trovato il feeling con il pilota. Questi aggiornamenti segnano un momento di evoluzione nei team di Formula 1, con attenzione a dettagli e strategie.

La Ferrari cambia: nel 2026 Lewis Hamilton avrà un nuovo ingegnere di pista. Riccardo Adami, ottimo professionista che si era trovato benissimo con Seb Vettel e Carlos Sainz, non ha invece trovato il giusto feeling con il Baronetto, come avevano dimostrato i dialoghi via radio tra i due. La casa del Cavallino ha annunciato che Adami assumerà un ruolo all'interno della Accademia per giovani piloti. Accanto ad Hamilton ci sarà un altro tecnico. Intanto la Red Bull ha svelato a Detroit, cuore dell'auto "Made in Usa", la nuova livrea. Siamo ancora al ballo in maschera: nel senso che in presenza di una rivoluzione regolamentare tutti i team tengono le carte coperte.

