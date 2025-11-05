Camera | 80 anni Costituente logo dedicato e ciclo di iniziative
Roma, 5 nov (Adnkronos) - La Camera dei deputati si prepara a celebrare nel 2026 gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, del Referendum istituzionale e del primo voto alle donne. Eventi preparatori anticiperanno le principali ricorrenze del 2 giugno, data del referendum istituzionale e festa della Repubblica, e del 25 giugno, giorno in cui nel 1946 si svolse, nell'aula di Montecitorio, la prima seduta della Costituente. Le iniziative culmineranno con una cerimonia in Aula proprio il 25 giugno, alla presenza e con un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell'80esimo prevede, a partire dai prossimi mesi, tra le altre cose: una mostra dedicata, conferenze sulle culture politiche e sulla Costituzione, un focus sul ruolo delle donne, premi artistici e progetti di partecipazione rivolti ai giovani e alle scuole. 🔗 Leggi su Iltempo.it
