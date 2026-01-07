Gambelli e il dramma marginalità | Non possiamo restare indifferenti

Gambelli affronta il tema della marginalità, sottolineando come non si tratti semplicemente di senzatetto, ma di persone che, pur lavorando e mantenendo rapporti familiari, vivono in condizioni di difficoltà. Un esempio è un padre di due figli che, pur vedendoli regolarmente, viveva in un albergo popolare. La sua riflessione invita a non restare indifferenti di fronte a situazioni di disagio che spesso vengono sottovalutate.

Non un senzatetto, ma una persona che viveva all’albergo popolare, pur lavorando, padre di due figli che "vedeva regolarmente". Un "padre presente e affettuoso": così, chi lo ha conosciuto, descrive C.L., il 61enne trovato privo di vita ai giardini di Coverciano la sera di domenica scorsa. Secondo Palazzo Vecchio, l’uomo era "conosciuto dai servizi sociali del Comune ed era accolto, già da alcuni anni, all’Albergo Popolare di via della Chiesa con un progetto di accoglienza di lungo periodo". Il malore lo ha colto mentre stava rientrando proprio alla struttura dove alloggiava dopo aver fatto visita ai familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

