Cosa accade domenica a Firenze paese in trasferta con i bus per rivedersi nel film
Firenze, 7 novembre 2025 – Cosa accadrà domenica a Firenze? Le premesse sono. da numeri record visto che un intero paese, quello di Tatti, si riverserà nel capoluogo toscano. Dal piccolo borgo della Maremma, incastonato tra le colline di Massa Marittima, partiranno tre pullman in direzione della città del giglio. Il motivo è davvero speciale: assistere all’anteprima nazionale di ’ Tatti, paese di sognatori ’, il film diretto dal regista svizzero Ruedi Gerber, in programma al cinema La Compagnia nell’ambito del 66° Festival dei Popoli. Il borgo stava perdendo servizi e aveva iniziato a spopolarsi, ma i residenti non si sono mai arresi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
