Giani | La Toscana esprime vicinanza al popolo iraniano che manifesta per la libertà

La Toscana manifesta solidarietà al popolo iraniano che, nelle ultime settimane, si è espresso in favore di libertà, diritti e democrazia. Questa vicinanza testimonia l’impegno della regione nel sostenere i principi fondamentali di libertà e rispetto dei diritti umani, condividendo il desiderio di un futuro più giusto e aperto.

(Agenzia Vista) Toscana, 12 gennaio 2026 "La Toscana esprime vicinanza al popolo iraniano che in queste settimane manifesta per libertà, diritti e democrazia. La grande storia culturale dell'antica Persia, fondata su apertura e conoscenza, è incompatibile con ogni forma di oscurantismo e repressione degli ayatollah. Solidarietà a donne e uomini che chiedono pacificamente un futuro di dignità, libertà e diritti umani". Così il Presidente della Toscana Giani.

Eugenio Giani - La Toscana esprime vicinanza al popolo iraniano (11.01.26)

