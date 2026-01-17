Khamenei sfida Trump | È un criminale La rivolta è colpa sua L' intimidazione del tycoon | tempo di nuova leadership

Da iltempo.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle recenti tensioni tra Iran e Stati Uniti, le dichiarazioni di Khamenei accusano Trump di essere un criminale e attribuiscono a lui la responsabilità delle proteste. Dopo le manifestazioni di dicembre, la situazione rimane complessa, con tensioni ancora presenti tra le due nazioni. Questo scenario evidenzia come gli eventi in Iran siano strettamente collegati ai rapporti internazionali e alle figure di leadership coinvolte.

Mentre le enormi proteste che hanno scosso l'Iran negli ultimi giorni sembrano affievolirsi, dopo la dura repressione delle manifestazioni iniziate a fine dicembre, resta alta la tensione lungo la rotta Washington-Teheran. In un discorso trasmesso dall'emittente di Stato, il leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, ha usato parole dure contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Lo consideriamo un criminale per le vittime, i danni e le calunnie che ha inflitto alla nazione iraniana", ha dichiarato. "L'ultima rivolta anti-iraniana è stata diversa, poiché il presidente Usa è intervenuto personalmente", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Khamenei sfida Trump: "È un criminale. La rivolta è colpa sua". L'intimidazione del tycoon: tempo di nuova leadership

