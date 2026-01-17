Khamenei sfida Trump | È un criminale La rivolta è colpa sua L' intimidazione del tycoon | tempo di nuova leadership

Nelle recenti tensioni tra Iran e Stati Uniti, le dichiarazioni di Khamenei accusano Trump di essere un criminale e attribuiscono a lui la responsabilità delle proteste. Dopo le manifestazioni di dicembre, la situazione rimane complessa, con tensioni ancora presenti tra le due nazioni. Questo scenario evidenzia come gli eventi in Iran siano strettamente collegati ai rapporti internazionali e alle figure di leadership coinvolte.

Proteste in Iran, Ali Khamenei attacca Trump e definisce il presidente degli Stati Uniti "un criminale" - Khamenei interviene sulle proteste in Iran e accusa Stati Uniti e Trump di responsabilità per vittime e danni. tag24.it

Iran, Khamenei: “Trump criminale, responsabile vittime e danni al nostro Paese” – La diretta - "Consideriamo il presidente degli Stati Uniti (Donald Trump, ndr) un criminale per le vittime, i danni e le calunnie che ha inflitto alla nazione iraniana". msn.com

"Le donne iraniane hanno iniziato ad accendere sigarette bruciando immagini della guida suprema del Paese – Ali Khamenei – in un audace atto di sfida. Video e fotografie della protesta sono stati condivisi e rilanciati migliaia di volte su diverse piattaforme di - facebook.com facebook

Farsi da parte Anche per l’Iran si parla di regime change. Ma esiste un’alternativa credibile agli ayatollah La mappa dell’opposizione e le sfide in caso di caduta di Khamenei x.com

