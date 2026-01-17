Khamenei attacca Trump | Colpevole per i morti in Iran

Durante la festività dell’Eid al-Mab’ath, il leader iraniano Ali Khamenei ha rivolto accuse a Donald Trump, sostenendo che sia responsabile dei morti avvenuti in Iran nelle recenti proteste. Khamenei ha definito tali eventi come una «rivolta americana», evidenziando la sua posizione rispetto alle tensioni politiche e sociali in atto nel paese.

La Guida suprema iraniana Ali Khamenei è intervenuta in occasione della festività islamica dell’Eid al-Mab’ath, attaccando Donald Trump e accusandolo di essere responsabile dei morti in Iran durante le proteste degli ultimi giorni, che per lui sono state una «rivolta americana». «Riteniamo il presidente degli Stati Uniti colpevole per le vittime, i danni e le calunnie da lui rivolte alla nazione iraniana». «Non porteremo il Paese verso la guerra, ma non lasceremo nemmeno impuniti i criminali interni e internazionali», ha aggiunto sostenendo che l’obiettivo degli Usa sia inghiottire l’Iran e ottenerne «il dominio militare, politico ed economico». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Khamenei attacca Trump: «Colpevole per i morti in Iran» Leggi anche: Khamenei torna a parlare e attacca Trump: “È colpevole per i morti in Iran” Leggi anche: Khamenei contro Trump: "Colpevole per i morti". E l'Iran pensa a una sospensione definitiva di Internet La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump attaccherà l’Iran? Lo spettro della guerra non lineare e le due facce del tycoon; «Il Pentagono era pronto a colpire l'Iran mercoledì». Khamenei attacca Trump: 'E' colpevole per i morti in Iran' - Media, la polizia iraniana sequestra i filmati delle telecamere di sorveglianza. ansa.it

Iran, Ali Khamenei punta il dito contro Donald Trump: "Colpevole per morti, danni e calunnie” - Khamenei accusa Trump delle morti durante le proteste in Iran e denuncia l’ingerenza americana mentre il regime prepara il controllo totale di internet. notizie.it

Proteste in Iran, Khamenei attacca Trump: "Colpevole per i morti”. LIVE - Ali Khamenei attacca Donald Trump, accusandolo di essere responsabile delle morti in Iran durante le proteste. tg24.sky.it

Khamenei attacca Trump: "Colpevole per vittime, danni e calunnie" x.com

#Iran La guida suprema Khamenei attacca Trump, accusandolo di essere responsabile delle morti durante le proteste degli ultimi giorni. "Riteniamo il Presidente degli Stati Uniti colpevole per le vittime, i danni e le calunnie da lui rivolte alla nazione iraniana" - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.