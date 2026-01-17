Khamenei torna a parlare e attacca Trump | È colpevole per i morti in Iran

Il leader iraniano Ali Khamenei ha recentemente commentato le proteste in Iran, attribuendo al passato presidente statunitense Donald Trump la responsabilità delle vittime durante questo periodo di tensione. La sua dichiarazione evidenzia le tensioni ancora presenti tra Iran e Stati Uniti, sottolineando le accuse di responsabilità e le implicazioni politiche che ne derivano.

Roma, 17 gennaio 2026 – La Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha accusato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di essere responsabile delle morti in Iran durante le proteste degli ultimi giorni. L’attacco diretto, espresso via post su X in occasione della festività islamica dell'Eid al-Mab'ath, arriva mentre gli attivisti iraniani specializzati in diritti digitali avvertono che le autorità del Paese starebbero pianificando l’ abbandono definitivo dell’ internet globale, consentendo la connessione online solo a individui controllati dal regime. Lo confermerebbe un rapporto di Filterwatch, un'organizzazione che monitora la censura di internet in Iran, citato dal Guardian, che dice essere “in corso un piano confidenziale per trasformare in via permanente l'accesso a internet internazionale in un 'privilegio governativo'”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Khamenei torna a parlare e attacca Trump: “È colpevole per i morti in Iran” Leggi anche: Khamenei contro Trump: "Colpevole per i morti". E l'Iran pensa a una sospensione definitiva di Internet Leggi anche: Prosegue la protesta in Iran: nuove manifestazione. Le ong: almeno 50 morti. E Khamenei attacca Trump La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Proteste in Iran, Khamenei attacca Trump: “Un arrogante, verrà rovesciato”; Diretta | Prosegue la protesta in Iran: nuove manifestazione. E Khamenei attacca Trump; Proteste Iran, Wsj: «Trump sta valutando un possibile attacco». Khamenei: «Chi manifesta rischia pena di morte». Time: 217 vittime; Khamenei attacca Trump: Sarà rovesciato come lo Scià. Khamenei torna a parlare e attacca Trump: “È colpevole per i morti in Iran” - Ong iraniane avvertono che le autorità del Paese stanno pianificando l’abbandono definitivo di Internet. quotidiano.net

Dopo l’operazione militare “Martello di Mezzanotte” del giugno 2025 ordinato da Donald Trump, le tensioni in Iran tornano a scuotere il panorama geopolitico mediorientale; una vera e propria rivoluzione contro lo Ayatollah Ali Khamenei, la “Guida” dello Stato - facebook.com facebook

