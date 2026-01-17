Khamenei contro Trump | Colpevole per i morti E l' Iran pensa a una sospensione definitiva di Internet

L’Iran affronta una delle crisi più gravi degli ultimi anni, con proteste che hanno causato molte vittime e arresti di massa. In questo contesto, le dichiarazioni di Khamenei contro Trump e la possibile sospensione definitiva di Internet segnano un momento cruciale, evidenziando le tensioni tra il regime e le sfide interne. La situazione rimane complessa e in evoluzione, riflettendo l’instabilità politica e sociale del paese.

L'Iran è attraversato da una delle fasi più violente di repressione degli ultimi anni. Le proteste contro il regime, esplose a inizio gennaio, hanno provocato migliaia di morti e decine di migliaia di arresti, secondo le Ong. Teheran risponde con la forza, ricorrendo anche a milizie alleate straniere e imponendo un blocco quasi totale di Internet, che potrebbe diventare permanente. Sul piano internazionale crescono le tensioni diplomatiche, mentre da Trump a Meloni arrivano prese di posizione che riflettono la gravità della crisi.

Khamenei attacca Trump, 'è colpevole per i morti in Iran' - La Guida suprema iraniana Ali Khamenei attacca Donald Trump, accusandolo di essere responsabile delle morti in Iran durante le proteste degli ultimi giorni. lagazzettadelmezzogiorno.it

Iran, il regime punta a limitare internet in modo permanente. Khamenei attacca Trump: «Colpevole per i morti delle proteste» – La diretta - Ventesimo giorno di proteste contro il regime degli ayatollah: continua la repressione, mentre l'amministrazione americana per il momento ha rinunciato a un intervento militare ... msn.com

