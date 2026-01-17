Juventus | Spalletti chiarisce le esigenze di mercato

Nella conferenza stampa del 17 gennaio 2026, Luciano Spalletti ha illustrato le attuali esigenze di mercato della Juventus, sottolineando le priorità per rafforzare la squadra in vista delle prossime gare. La conferma delle strategie di rafforzamento e le indicazioni sul mercato rappresentano un punto chiave per l'organizzazione tecnica e dirigenziale del club.

Luciano Spalletti ha chiarito con nettezza le esigenze di mercato della Juventus nella conferenza stampa del 17 gennaio 2026, alla vigilia della trasferta di Cagliari. Il tecnico bianconero ha spiegato perché la Juventus, in questo momento della stagione, ha bisogno di un attaccante come Jean-Philippe Mateta per trasformarsi in una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Spalletti sul mercato Juve: "A centrocampo sto bene così, ma serve riempire due caselle" - Intervenuto sul tema calciomercato, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha fatto chiarezza sulle reali esigenze della rosa bianconera in vista della sessione invernale, ridimensionando le voci ... tuttojuve.com