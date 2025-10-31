Spalletti si presenta alla Juventus e chiarisce | Non ho tradito Napoli
La tuta è quella della Juventus, lo stadio è quello di Torino, ma le domande, quelle del cuore, portano tutte a un’unica città: Napoli. Nella sua prima, attesissima, conferenza stampa da allenatore bianconero, Luciano Spalletti sapeva di non poter sfuggire al suo passato. Accusato di tradimento da una parte del tifo che lo ha idolatrato, il tecnico ha affrontato l’argomento a petto in fuori, con una risposta che non è stata una semplice difesa, ma una dichiarazione d’amore struggente e potente, culminata in un aneddoto da brividi. Spalletti ha tradito la sua promessa al Napoli?. No, secondo Spalletti la sua promessa di non allenare un altro club in Serie A era limitata solo ed esclusivamente alla durata residua del suo vecchio contratto con il Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
