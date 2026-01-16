Juventus | Spalletti e le priorità di mercato
Il tecnico Luciano Spalletti ha comunicato le principali priorità della Juventus in vista del mercato, sottolineando la necessità di rinforzare l’attacco. Con un mese ricco di impegni tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, la società si concentra sull’individuare un nuovo attaccante che possa contribuire a rafforzare il reparto offensivo e sostenere il cammino della squadra nelle competizioni in corso.
Luciano Spalletti ha espresso chiaramente le sue priorità di mercato nella giornata del 16 gennaio 2026: la Juventus ha bisogno di un altro attaccante per completare il reparto offensivo e affrontare al meglio il mese decisivo con 8 partite tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.
