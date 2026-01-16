Juventus | Spalletti e le priorità di mercato

Il tecnico Luciano Spalletti ha comunicato le principali priorità della Juventus in vista del mercato, sottolineando la necessità di rinforzare l’attacco. Con un mese ricco di impegni tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, la società si concentra sull’individuare un nuovo attaccante che possa contribuire a rafforzare il reparto offensivo e sostenere il cammino della squadra nelle competizioni in corso.

Spalletti cambia la Juve, occhio al mercato, rinforzi in attacco e occhi sui terzini - Spalletti trasforma la Juventus: attacco rinato e sogno scudetto riaperto in due mesi In poco più di due mesi Luciano Spalletti ha cambiato volto alla Juventus, rilanciando l’attacco ... tuttojuve.com

Juve: mercato, Yildiz, rinnovi e Spalletti. L'agenda 2026 di Comolli - Un centrocampista è numericamente indispensabile e qui ci sono due ... tuttosport.com

Mercato - Juventus, a gennaio priorità al centrocampo

Dall'Italia all'Ital-Juventus, quante idee per Spalletti: da Chiesa a Tonali, sarà una Signora in azzurro x.com

Cosa pensa Spalletti di Chiesa L'attaccante è pronto a trasferirsi, il Liverpool spara alto, la Juve tratta e Spalletti #Spalletti #Chiesa #Juventus #Tuttosport - facebook.com facebook

