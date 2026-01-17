Juventus possesso senza premio | a Cagliari decide Mazzitelli bianconeri puniti oltre i meriti

La Juventus perde 1-0 a Cagliari, nonostante un predominio nel possesso palla. La rete decisiva arriva da un episodio isolato, che alla fine premia i sardi e punisce i bianconeri oltre quanto mostrato in campo. La sfida evidenzia come il possesso non sempre si traduca in risultati concreti, sottolineando l'importanza di finalizzare le occasioni e mantenere attenzione anche nei momenti più tranquilli della partita.

Alla Unipol Domus la Juventus cade 1-0 contro il Cagliari al termine di una gara governata a lungo nel possesso ma risolta da un singolo episodio. Il gol di Luca Mazzitelli spezza l'equilibrio e assegna ai sardi tre punti pesanti, lasciando ai bianconeri la sensazione amara di un ko maturato più per limiti propri che per superiorità avversaria. La Juventus comanda, ma non incide. La squadra di Luciano Spalletti imposta la partita con aggressività e controllo. Linee alte, circolazione rapida, avversario costretto basso. La trama è chiara sin dall'avvio, ma la produzione offensiva resta sottile. Nel primo tempo pesa l'episodio del rigore inizialmente assegnato e poi revocato dopo revisione: una svolta mancata che raffredda l'inerzia senza cambiarne il copione.

Dominio totale del possesso palla, ma la #Juventus nel primo tempo contro il #Cagliari confeziona una sola occasione da gol. I rossoblu gestiscono bene coperture e marcature senza possesso. Agli uomini di #Spalletti servirà molto di più nella ripresa per fare x.com

Luciano Spalletti ha preso possesso della panchina della Juventus il primo novembre 2025. Da quel giorno la Fidanzata d'Italia è diventata la squadra ad aver segnato più gol in serie A (20, esattamente come l'Inter), la seconda miglior difesa (sette gol subiti, - facebook.com facebook