Diretta gol Serie A LIVE | Cagliari-Juventus 1-0 la decide Mazzitelli!

Segui la diretta gol della Serie A con aggiornamenti in tempo reale: Cagliari-Juventus 1-0, deciso da Mazzitelli. In questa pagina trovi sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca live delle principali partite della 21ª giornata, tra cui Pisa-Atalanta. Rimani aggiornato sulle ultime notizie del campionato italiano, con analisi dettagliate e report in tempo reale.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Ze Pedro, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane. A disp. Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal 62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Cagliari-Juventus 1-0, la decide Mazzitelli! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Cagliari-Juventus 1-0, la sblocca Mazzitelli! Leggi anche: Il Cagliari stende la Juventus: Mazzitelli decide, bianconeri ko alla Unipol Domus Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calcio Live News: Verona-Bologna 2-3 e Como-Milan 1-3 nei recuperi di Serie A; Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta; Como-Milan 1-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Rabiot, gli highlights. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (21^ giornata, oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato molto ricco quello dedicato agli anticipi della 21^ giornata, in campo avremo infatti Inter, Napoli e Juventus. ilsussidiario.net

Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - 1, esito finale di 17 gare tra Juventus e Cagliari in Serie A, è il risultato più frequente tra le due squadre nel massimo campionato; l’ultima volta si è verificato il 6 ottobre 2024: reti, ... sport.sky.it

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (20^ giornata, oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 17 gennaio per la 20^ giornata. ilsussidiario.net

È tornato RAFA LEAO! Cagliari-Milan 0-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

#CagliariJuve diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE x.com

ReteBiella.Tv. . In diretta dal PalaPajetta, volley serie C: Scuola Pallavolo Biellese vs Volley Busca. La partita sarà trasmessa in replica lunedì alle 21 sui nostri canali, rimani aggiornato sulla programmazione delle dirette e dei nostri programmi visitando il sito - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.